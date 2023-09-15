Михаил Мудрик может переехать в германскую Бундеслигу. Все зависит от результатов украинца в футболке "аристократов".

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Либо финишная прямая, либо трамплин

Журналист Лиам Твоми, специализирующийся на Челси, отметил, что время, выделенное Михаилу Мудрику на адаптацию в Англии, все же истекает. Очевидно, что данное развитие событий, при котором ценный украинец не приносит большой пользы лондонцам, не нравится боссам "пенсионеров", поскольку те ожидали, что Мудрик будет звездой, однако Михаил и близко не находится на таком уровне (за все время его пребывания в состоянии лондонцев, украинец отдал всего два ассиста и забил один гол, но в неофициальной игре).

Такой сценарий сигнализирует о том, что украинец скорее всего не подходит Челси, а теперь у него все меньше возможностей себя проявить. Дело в том, что на предсезонном сборе игровое время Мудрика на левом фланге атаки забрал новичок команды Кристофер Нкунку (60 миллионов евро), однако пока он травмирован. Отсутствие француза все же не пошло на пользу Михаилу, поскольку талант все равно не получает достаточно игрового времени, потому что его теперь отнимает Бен Чилвелл. Твоим отметил, что молодому вингеру будет трудно в такой ситуации вернуть карьеру в нужное русло.

Таким образом, Мудрик может оказаться ненужным Челси, поэтому в его активе, скорее всего, остался последний сезон, чтобы доказать все, на что он способен. Если же Михаилу не удастся реабилитироваться, то украинец может перебраться в другой чемпионат, а именно в Бундеслигу, где с радостью примут талантливого вингера.

Я недавно общался с несколькими людьми, которые меня заверили – даже если и этот сезон будет неудачным для Мудрика в Челси, есть клубы, которые ждут его и готовы дать ему возможность показать свой талант, восстановить собственную ценность и уверенность в другом месте. Мне говорили о Бундеслиге как о потенциальном варианте. Учитывая его скорость и другие сильные стороны, это может быть хорошее сочетание,

– сказал журналист Лиам Твоми.

Напомним. Накануне трансфера Мудрика в Челси, вингером активно интересовался леверкузенский Байер, готовый был выложить за Михаила около 20 млн евро. Тогда талантливый исполнитель даже прошел медосмотр в состоянии "фармацевтов", однако в последний момент стороны не смогли прийти к общему согласию.