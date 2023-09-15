Чешский профессиональный футбольный коллектив подписал студента, никогда не игравшего до того в футбол. Отец мальчика принесет клубу кругленькую сумму.

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Драгоценная "минутка славы"

ФК Усти-над-Лабем, выступающий в третьем по силе дивизионе Чехии, удивил своей трансферной политикой. Профессиональный коллектив представил своим болельщикам новичка команды, которым стал 22-летний Мартин Подгайски. Но вот вряд ли фанаты Усти-над-Ламбе обрадовались такому подписанию, да и вообще неизвестно, сразу ли они поняли, что происходит в их коллективе.

Дело в том, что новоиспеченный игрок Усти-над-Ламбе носит очки, а его физическая подготовка явно сразу бросается в глаза, поскольку она далеко не соответствует уровню профессионального игрока. Да и в сам футбол Подгайски никогда не играл. Но вот такой трансфер стал реальностью из-за отца Мартина, пообещавшего чешскому коллективу 500 тысяч крон (около 20 тысяч евро), если его сыну дадут 10 минут на поле. Руководство Усти-над Ламбе сразу же согласились на авантюру.

Насколько я знаю, он играл в футбол только на компьютере у FIFA. Но я еще не видел, чтобы полмиллиона лежали на земле. Если кто-то мне даст эти деньги, то я позволю присоединиться к команде. Когда будем выигрывать 3:0, поставим его в атаку на десять минут. Он будет ходить на тренировку, будет готовиться. Если его отец такой дурак, что даст нам пятьсот тысяч за десять минут... Извините, но у нас нет других спонсоров,

– сказал президент Усти-над-Лабем.

Мартин Подгайски / инстаграмм Усти-над-Ламбе