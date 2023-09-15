Михайло Мудрик може переїхати до німецької Бундесліги. Все залежить від цьогорічних результатів українця у футболці "аристократів".

Варте уваги "Його батько дурень": гроші допомогли багатію пропхати свого сина-опецька у професійний клуб

Або фінішна пряма, або трамплін

Журналіст Ліам Твомі, який спеціалізується на Челсі, зазначив, що час, котрий виділений Михайлу Мудрику на адаптацію у Англії, все ж спливає. Очевидно, що даний розвиток подій, за якого коштовний українець не приносить великої користі лондонцям, не до вподоби босам "пенсіонерів", оскільки ті очікували, що Мудрик буде зіркою, проте наразі Михайло і близько не перебуває на такому рівні (за весь час його перебування у стані лондонців, українець віддав всього два асисти та забив один гол, проте у неофіційній грі).

Такий сценарій сигналізує про те, що українець, скоріше за все, не підходить Челсі, а тепер у нього все менше можливостей себе проявити. Діло в тому, що на передсезонних зборах ігровий час Мудрика на лівому фланзі атаки забрав новачок команди Крістофер Нкунку (60 мільйонів євро), проте наразі він травмований. Відсутність француза все ж не пішла на користь Михайлу, оскільки талант все одно не отримує достатньо ігрового часу, бо його тепер забирає Бен Чілвел. Твоім зазначив, що молодому вінгеру буде важко в такій ситуації повернути кар'єру у потрібне русло.

Таким чином, Мудрик може просто виявитись непотрібним Челсі, тому у його активі, скоріше за все, залишився останній сезон, аби довести все, на що він здатен. Якщо ж Михайлу не вдасться реабілітуватись, то українець може перебратись у інший чемпіонат, а саме у інмецьку Бундеслігу, де з радістю приймуть талановитого вінгера.

Я нещодавно спілкувався з декількома людьми, які мене запевнили – навіть якщо і цей сезон буде невдалим для Мудрика в Челсі, є клуби, які чекають на нього та готові дати йому можливість показати свій талант, відновити власну цінність та впевненість в іншому місці. Мені говорили про Бундеслігу як про потенційний варіант. Враховуючи його швидкість та інші сильні сторони, це може бути хороше поєднання,

– сказав журналіст Ліам Твомі.

Нагадаємо. Напередодні трансферу Мудрика у Челсі, вінгером активно цікавився леверкузенський Байєр, який готовий був викласти за Михайла близько 20 млн євро. Тоді талановитий виконавець навіть пройшов медогляд у стані "фармацевтів", проте в останній момент сторони не змогли дійти до спільної згоди.