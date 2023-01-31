Без поспешных решений: Мудрик мог оказаться в Великобритании еще задолго до Челси
Источник:Independent
Талант Михаила Мудрика давно заметили в Европе. Украинский вингер уже тогда готов был перебраться в зарубежный чемпионат.
Одним из ценителей потенциала Михаила Мудрика был ирландский Дандолк. Британский клуб был готов еще давно провести Михаилу Мудрику адаптационный период в Туманном Альбионе.
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Новоиспеченная звезда "аристократов"
Сейчас Михаил Мудрик – самый дорогой украинский игрок в истории, которого лондонский Челси приобрел за 70 миллионов евро плюс 30 бонусных. Украинским вингером уже восхищаются местные фанаты и легенды футбола, к тому же Михаил успел установить рекорд АПЛ в своем же первом матче.
Но вот путь Мудрика мог сложиться совсем иным образом. Украинец еще с более юного возраста мог осваивать Великобританию и уже давно стать местной звездой, или наоборот не иметь в своем активе таких топовых достижений.
Альтернативное развитие событий
19-кратный чемпион Ирландии очень хотел видеть в своих рядах будущую украинскую звезду. Мудрик же шел на контакт с Дандолком и, восхищаясь таким предложением, хотел как можно быстрее присоединиться к "лилиям". Дандолк хотел арендовать Мудрика у Шахтера.
Но вот руководство "горняков" решило совсем иначе. Боссы Шахтера избрали вариант оставить Мудрика в Украине, чтобы тот доказывал в УПЛ, что он готов играть за основной состав "кротов". Михаила отправили вместо Великобритании в Чернигов, а именно в аренду в Десну. За временный клуб Вингер провел 10 матчей, в которых результативными действиями не отмечался.
Но руководство Шахтера с выбором в пользу УПЛ отгадала. Михаил вернулся из аренды и смог закрепиться в основе Шахтера при тренерстве Роберто Де Дзерби. Именно через тот путь, который прошел Мудрик, он смог оказаться в составе гранда европейского футбола Челси, а не в скромном Дандолке.
Команды украинского таланта
- Михаил начал свой путь с юношеских команд Металлиста и Днепра, пока не добрался до донецкого Шахтера.
- Мудрик за время контракта с Шахтером успел сыграть не только за Десну, но и за киевский Арсенал. За столичный клуб Вингер провел также 10 матчей и без голевых действий.
- Что касается сборной Украины, то Михаил успел поиграть с разными возрастными категориями, от U-15 до основной команды. За главную команду страны Мудрик провел 8 матчей, в которых результативными действиями не отмечался.