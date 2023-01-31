Одним з поціновувачів потенціалу Михайла Мудрика був ірландський Дандолк. Британський клуб був готовий ще давно провести Михайлу Мудрику адаптаційний період у "Туманному Альбіоні".

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Новоспечена зірка "аристократів"

Зараз Михайло Мудрик – найдорожчий український гравець в історії, якого лондонський Челсі придбав за 70 мільйонів євро плюс 30 бонусних. Українським вінгером вже захоплюються місцеві фанати та легенди футболу, до того ж Михайло встиг встановити рекорд АПЛ у своєму ж першому матчі.

Та от шлях Мудрика міг скластись зовсім іншим чином. Українець ще з більш юного віку міг освоювати Велику Британію та вже давно стати місцевою зіркою, або й навпаки не мати в своєму активі таких топових досягнень.

Альтернативний розвиток подій

19-разовий чемпіон Ірландії дуже хотів бачити у своїх рядах майбутню українську зірку. Мудрик ж йшов на контакт з Дандолком та, будучи у захваті від такої пропозиції, хотів якнайшидше приєднатись до "лілій". Дандолк хотів орендувати Мудрика у Шахтаря.

Та от керівництво "гірників" вирішило зовсім по іншому. Боси Шахтаря обрали варіант залишити Мудрика в Україні, аби той доводив в УПЛ, що він готовий грати за основний склад "кротів". Михайла відправили замість Великої Британії до Чернігова, а саме в оренду в Десну. За тимчасовий клуб вінгер провів 10 матчів, в яких результативними діями не відзначався.

Та керівництво Шахтаря з вибором на користь УПЛ відгадало. Михайло повернувся з оренди та зміг закріпитись в основі Шахтаря при тренерстві Роберто Де Дзербі. Саме через той шлях, який пройшов Мудрик він зміг опинитись в складі гранда європейського футболу Челсі, а не у скромному Дандолці.

Команди українського таланта