В пятницу, 5 января, Михаил Мудрик отмечает свой 23-й день рождения. Лучшим подарком для вингера станет забитый мяч в кубковом поединке против Престона.

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Для соперников Мудрик приготовил сюрприз. Во время тренировки Михаил отшлифовывал исполнение штрафных ударов. На видео, опубликованном пресс-службой "синих", 23-летний футболист выполнил целую серию ударов. Одним из них он мастерски перекинул стенку и попал в самую девятку.

Именинник Мудрик мастерски исполняет штрафные удары: смотрите видео

Отметим, что в этом сезоне Михаил Мудрик сыграл за Челси 19 матчей во всех турнирах: 17 в АПЛ и 2 в Кубке английской лиги. На счету украинского вингера 4 гола и 2 ассиста. С начала английской карьеры Михаил сыграл за "синих" 36 поединков (4 гола + 4 ассиста).

Достойно внимания! Матч 1/32 финала Кубка Англии между Челси и Престоном состоится в субботу, 6 января. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:30 по киевскому времени. Соперник команды Мудрика представляет Чемпионшип – второй по силе дивизион Англии. В турнирной таблице чемпионата Престон занимает 14 место.