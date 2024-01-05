У п'ятницю, 5 січня, Михайло Мудрик святкує свій 23-й день народження. Найкращим подарунком для вінгера стане забитий м'яч в кубковому поєдинку проти Престона.
До теми Михайло Мудрик святкує день народження: відео найкращих голів в кар'єрі зірки збірної України
Для суперників Мудрик підготував сюрприз. Під час тренування Михайло відшліфовував виконання штрафних ударів. На відео, яке опублікувала пресслужба "синіх", 23-річний футболіст виконав цілу серію ударів. Одним з них він майстерно перекинув стінку та влучив у самісіньку дев'ятку.
Іменинник Мудрик майстерно виконує штрафні удари: дивіться відео
Зазначимо, що в цьому сезоні Михайло Мудрик зіграв за Челсі 19 матчів у всіх турнірах: 17 в АПЛ та 2 в Кубку англійської ліги. На рахунку українського вінгера 4 голи та 2 асисти. З початку англійської кар'єри Михайло зіграв за "синіх" 36 поєдинків (4 голи + 4 асисти).