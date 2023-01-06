Ситуация все еще не определена: Мудрик готовится к собранию с Шахтером

Агент Михаила Мудрика Алексей Алехин прокомментировал трансферные слухи вокруг вингера Шахтера. Агент призвал доверять только проверенной онформации

Михаила Мудрика на свою сторону пытаются перетащить два английских гранда: Челси и Арсенал. Но у украинского вингера еще есть третий вариант – остаться до лета в Шахтере.

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Агент Мудрика Алехин не предпочел ни одному иностранному клубу, дело остается за "горняками":

Мудрик является игроком Шахтера и решение по его трансферу будет принимать руководство донецкого клуба. Сейчас Михаил готовится ехать с Шахтером на сбор. Доверяйте только официальной информации, – рассказал агент игрока.

Сага Мудрика