Экс-игрок Челси жестко разнес игру Михаила Мудрика: что не понравилось легенде лондонцев 90-ых

Крэйг Берли не в восторге от действий украинца в матче против Миддлсбро. Шотландец считает, что у Михаила нет перспектив в лондонской команде.

Лондонский Челси стал первым финалистом Кубка английской лиги. Подопечные Маурисио Почеттино минимально проиграли первый полуфинал Миддлсбро, но в ответном матче взяли уверенный реванш (6:1).

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Украинец Михаил Мудрик отыграл весь первый тайм, в котором его команда забила четыре мяча. Однако сам вингер не принял участия ни в одном из них, а только получил желтую карточку.

После матча Мудрика раскритиковали за невнятную игру. Особенно резко высказался экс-игрок Челси Крэйг Берли, выступавший за "синих" с 1989 по 1997 годы (забивший 10 голов в 130 матчах).

Я совсем не верю в Мудрика. Мне кажется, что то, что он делает большую часть времени, вызывает удивление. Он хочет делать все со скоростью 100 миль в час, потому я в это не очень верю. Мудрик принимает слишком много плохих решений как без мяча, так и с мячом, чтобы быть в этом челсе. Он не надежен и ему придется много работать,

– высказал свое мнение Берли.

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Мудрик перебрался в Челси в январе 2023 года. Лондонцы заплатили Шахтеру 70 миллионов евро, еще 30 миллионов "горняки" могут получить в качестве бонусов.

В прошлом сезоне украинец не забил ни одного гола, но в этот наконец открыл счет своим мячам в составе "синих". В общей сложности Мудрик забил четыре гола и отдал три ассиста в 39 матчах. Пока команда идет девятой в АПЛ после 21-го тура.