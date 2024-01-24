Лондонський Челсі став першим фіналістом Кубка англійської ліги. Підопічні Маурісіо Почеттіно мінімально програли перший півфінал Міддлсбро, але у матчі-відповіді взяли впевнений реванш (6:1).

До теми Челсі вийшов у фінал Кубка ліги завдяки ефектному камбеку: чим запам'ятався Мудрик

Українець Михайло Мудрик відіграв увесь перший тайм, в якому його команда забила чотири м'ячі. Проте сам вінгер не взяв участі в жодному з них, а лише отримав жовту картку.

Після матчу Мудрика розкритикували за невиразну гру. Особливо різко висловився ексгравець Челсі Крейг Берлі, який виступав за "синіх" з 1989 по 1997 роки (забив 10 голів у 130 матчах).

Я зовсім не вірю в Мудрика. Мені здається, що те, що він робить більшу частину часу, викликає подив. Він хоче робити все зі швидкістю 100 миль на годину, тому я в це не дуже вірю. Мудрик ухвалює занадто багато поганих рішень як без м'яча, так і з м'ячем, щоб бути в цьому Челсі. Він не надійний і йому доведеться багато працювати,

– висловив свою думку Берлі.

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Нагадаємо, що Мудрик перебрався у Челсі в січні 2023 року. Лондонці заплатили Шахтарю 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів "гірники" можуть отримати в якості бонусів.

Минулого сезону українець не забив жодного голу, але цього нарешті відкрив рахунок своїм м'ячам у складі "синіх". Загалом Мудрик забив чотири голи та віддав три асисти у 39-ти матчах. Наразі команда йде дев'ятою в АПЛ після 21-го туру.