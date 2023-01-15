Михаил Мудрик определился с номером в Челси: под ним играли Дрогба и Салах – фото украинца

Игрок сборной Украины сразу же посетил игру своей новой команды против Кристал Пелас. Михаил не мог взять любимую "десятку", поскольку она уже занята.

Подходит к завершению трансферная сага Михаила Мудрика. Уверенные выступления вингера за Шахтер привлекли к нему внимание грандов АПЛ – Арсенала и Челси.

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Последние оказались настойчивее, предложив дончанам желанные 100 миллионов евро. Сам Михаил уже в Лондоне, прошел медосмотр и официально был объявлен игроком Челси.

После этого украинец решил посетить игру своей команды против Кристал Пэлас. 24 канал. Мудрик фотографировался на стадионе "Стемфорд Бридж" вместе с директором по футболу Шахтера Дарио Срной и украинским флагом.

Кроме того, журналист Игорь Цыганик опубликовал снимок, на котором звезда сборной Украины позирует в футболке "Челси". В новом клубе Михаил будет выступать под 15 номером, ведь его любимая "десятка" занята Кристианом Пулишичем.

Мудрик в Шахтере

. Ранее под 15 номером за Челси выступали Флоран Малуда, Мохаммед Салах и Курт Зума. Также два сезона под этим номером отыграл легендарный форвард Челси Дидье Дрогба.

Отметим, что в этом сезоне Михаил стал настоящим лидером Шахтера. В 18 матчах за дончан вингер забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

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Также в 2022 году Мудрик дебютировал за сборную Украины, забив один гол в 11 встречах. Популярный портал Transfermarkt считает его самым дорогим украинцем на данный момент. Его цена достигла 40 миллионов евро.