"До границы было 15 минут": экс-игрок Миная признался, как в начале войны сбежал из Украины

Воспитанник донецкого Металлурга Михаил Месхи ныне защищает цвета венгерского Кечкемета. Утро 24 февраля 2022 года он встретил в Закарпатье.

Михаил Месхи успел сыграть за Минай только первый круг сезона 2021/22. В первый день полномасштабного военного вторжения России он успел уехать из Украины в Венгрию.

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Успел к закрытию границы

Футболист признался, что в первую очередь думал о своей семье, а потому принял такое решение. В клубе с пониманием отнеслись к его поступку и отпустили в другую команду.

До границы нам было буквально 15 минут – и мы успели проехать до закрытия выезда всем мужчинам. Это болезненная тема для меня, но на тот момент я думал только о безопасности своей семьи,

– рассказал Месхи.

Почти полгода Месхи вместе со своей семьей жил у вратаря венгерского Мезйокевешда Даниила Рябенко. А потом подписал контракт с Кечкеметом.

Эта команда играла во второй лиге Венгрии и повысилась в классе. С переходом сюда мне помог еще один наш соотечественник Михаил Ряшко. Он позвонил тренеру, и мне сообщили, что я могу приехать на просмотр. Я был на просмотре около двух или трех недель. И в итоге подписал контракт с Кечкеметом,

– рассказал Месхи.

Футбольная карьера Месхи