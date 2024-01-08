Михайло Месхі встиг зіграти за Минай лише перше коло сезону 2021/22. У перший день повномасштабного військового вторгнення Росії він встиг виїхати з України до Угорщини.
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Встиг до закриття кордону
Футболіст зізнався, що в першу чергу думав про свою сім'ю, а тому прийняв таке рішення. У клубі з розумінням поставилися до його вчинку та відпустили в іншу команду.
До кордону нам було буквально 15 хвилин – і ми встигли проїхати до того, як закрили виїзд усім чоловікам. Це болюча тема для мене, але на той момент я думав лише про безпеку своєї сім'ї,
– розповів Месхі.
Майже пів року Месхі разом зі своєю родиною мешкав у воротаря угорського Мезйокйовешд Данила Рябенка. А згодом підписав контракт з Кечкеметом.
Ця команда грала у другій лізі Угорщини та підвищилася у класі. З переходом сюди мені допоміг ще один наш співвітчизник Михайло Ряшко. Він зателефонував до тренера, і мені повідомили, що я можу приїхати на перегляд. Я був на перегляді близько двох чи трьох тижнів. І в підсумку підписав контракт із Кечкеметом,
– розповів Месхі.
Футбольна кар'єра Месхі
- Михайло Месхі народився у Донецьку 26 лютого 1997 року.
- Перші кроки у футболі робив у школі донецького Металурга.
- Влітку 2015 року поповнив склад кам'янської Сталі. У тому ж сезоні дебютував у Прем'єр-лізі.
- Після Сталі три роки грав в чемпіонаті Угорщини за Мезйокйовешд, який залишив у 2021 році.
- Починаючи з сезону 2022/23 грає за Кечкемет. На рахунку хавбека 35 матчів за угорську команду.