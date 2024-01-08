Михаил Месхи успел сыграть за Минай только первый круг сезона 2021/22. В первый день полномасштабного военного вторжения России он успел уехать из Украины в Венгрию.
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Успел к закрытию границы
Футболист признался, что в первую очередь думал о своей семье, а потому принял такое решение. В клубе с пониманием отнеслись к его поступку и отпустили в другую команду.
До границы нам было буквально 15 минут – и мы успели проехать до закрытия выезда всем мужчинам. Это болезненная тема для меня, но на тот момент я думал только о безопасности своей семьи,
– рассказал Месхи.
Почти полгода Месхи вместе со своей семьей жил у вратаря венгерского Мезйокевешда Даниила Рябенко. А потом подписал контракт с Кечкеметом.
Эта команда играла во второй лиге Венгрии и повысилась в классе. С переходом сюда мне помог еще один наш соотечественник Михаил Ряшко. Он позвонил тренеру, и мне сообщили, что я могу приехать на просмотр. Я был на просмотре около двух или трех недель. И в итоге подписал контракт с Кечкеметом,
– рассказал Месхи.
Футбольная карьера Месхи
- Михаил Месхи родился в Донецке 26 февраля 1997 года.
- Первые шаги в футболе предпринимал в школе донецкого Металлурга.
- Летом 2015 пополнил состав каменской Стали. В том же сезоне дебютировал в Премьер-лиге.
- После Стали три года играл в чемпионате Венгрии за Мезйокевешд, который покинул в 2021 году.
- Начиная с сезона 2022/23 играет за Кечкемет. На счету хавбека 35 матчей за венгерскую команду.