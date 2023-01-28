Двое украинских сноубордистов завоевали золото на этапе Кубка Европы по сноубордингу в Австрии

Михаил Харук и Аннамари Данча стали победителями мужского и женского турниров в Зимонгюге, одолев в финале соперников из Азии. Для 32-летней сноубордистки это уже шестое золото на Кубке Европы.

На этапе Кубка Европы по сноубордингу в австрийском Зимонгюге отличились украинские спортсмены. Наши сноубордисты смогли выиграть две золотые награды в соревнованиях по параллельному слалому-гиганту.

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Речь о Михаиле Харуке и Аннамари Данче. Среди мужчин из семи украинцев по итогам квалификации в 1/8 финала вышли только двое. Андрей Кабалюк завершил выступления в первом раунде (14-е место).

А вот у Харука получилось дойти до финального состязания. Там наш спортсмен смог опередить японца Рюсуке Шинохару и завоевать дебютное золото. Раньше Михаилу дважды подчинялось серебро.

В январе Харук участвовал в зимней Универсиаде в США, где получил две медали. Тогда именно ему подчинилась единственная победа сборной Украины на турнире по параллельному слалому-гиганту.

Похожая ситуация произошла и в женском турнире. В основную сетку прошли Элеонора Павлюк и Аннамари Данча, которая показала лучший результат квалификации. Первая выбыла также на стадии 1/8 финала, как и Андрей Кабалюк.

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В свою очередь Данча дошла до финала, где одолела соперницу из Кореи Чон Хе Рим. Для Аннамари это уже шестая золотая медаль на соревнованиях Кубка Европы по сноубордингу (третья – в параллельном слаломе-гиганте). Следующий этап по этому виду сноубординга в Зимонгюге состоится 29 января.