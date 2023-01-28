Богдан Цымбал показал лучший результат среди представителей Украины. "Сине-желтый" биатлонист занял 17-е место в персьюте.

Достойно внимания Взяла пример с сестры: Анастасия Меркушина – чемпионка Европы по биатлону в спринте

Результат гонки преследования

В швейцарском Ленцергайде в рамках чемпионата Европы 2023 года по биатлону состоялась мужская гонка преследования. Богдану Цымбалу единственному из украинцев удалось залезть в двадцатку лучших. У украинского биатлониста 2 промаха. Двое из шести украинцев в гонке не стартовали.

Весь медальный зачет отправился на север Европы, а именно в Норвегию. Чемпионом Европы стал Уэбьерн Соэрум, серебряную медаль завоевал Эрленн Бьентегор, а замкнул тройку призеров Эндре Стремсгейм.

Напомним, что в женской гонке преследование Анастасия Меркушина заняла 7-е место.

Мужской зачет ЧЕ

Вебьерн Соэрум (1+0+0+1) 34:37,5.

Эрленн Бьентегор (0+2+0+0) +28,1.

Эндре Стремсгейм (0+0+1+2) +1:03,7.

...