Первая медаль для Украины: Михаил Брудин добыл серебро в метании диска на Кубке Европы
Источник:Суспільне Спорт
Украинский спортсмен с первой попытки метнул снаряд на расстояние 58,6 метра, установив свой рекорд. Это позволило ему занять второе место и принести нашей стране первую победу на соревнованиях.
В португальской Лейрии продолжается Кубок Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам. Среди участников есть и представители Украины.
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В субботу прошло молодежное первенство по метанию диска в категории до 23 лет. Серебряную медаль в соревнованиях завоевал наш соотечественник, 18-летний Михаил Брудин.
Уже с первой попытки украинец метнул диск на расстояние 58,6 метра. Этот результат сразу стал вторым в зачете, чуть лучше был действующий чемпион соревнований немец Стивен Рихтер – 58,69 метра.
Последующие попытки Михаила не смогли улучшить этот показатель. В свою очередь, Рихтер с третьей попытки покорил расстояние в 64,23 метра, установив собственный рекорд.
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Это позволило ему выиграть соревнование, а Брудин остался вторым, поскольку никто больше не смог его превзойти. Для украинца это тоже лучший показатель в карьере. В феврале на турнире в Испании он установил личный рекорд в 56,28 метра.
Результаты соревнования по метанию диска U-23 на Кубке Европы в Лейрии:
- Стивен Рихтер (Германия) – 64,23 метра
- Михаил Брудин (Украина) – 58,6 метра
- Энрико Саккомано (Италия) – 56,27 метра