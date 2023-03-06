Испанский легкоатлет Энрике Лепис испытал жуткое падение на чемпионате Европы в помещении. Одно время после инцидента спортсмен лежал на земле невозмутимо.
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Неприятная ситуация произошла в рамках мужской 60-метровки с барьерами. Испанский бегун был одним из претендентов на медаль по итогам забега, который мог стать самым большим достижением в карьере 22-летнего Леписа. Однако Энрике ждал жуткий инцидент.
Испанец споткнулся за последний пятый барьер и испытал болезненное падение. Лепис столкнулся головой с покрытием трека, после чего остался лежать невозмутимо. На помощь легкоатлету поспешили врачи, благодаря которым Лепис покинул пределы соревновательной зоны на носилках с креплением на шее. Энрике оказывали помощь в течение пяти минут. В это время испанские сборники эмоционально испытывали потенциально сложное повреждение своего партнера по команде.
Видео с падением Леписа:
Выступления испанского бегуна
- Лепис третий раз принимал участие в чемпионате Европы в помещении и впервые прошел в финал. В 2019 и 2021 он останавливался на турнире в полуфиналах.
- В 2022 году Энрике принял участие в чемпионатах Европы и мира на открытых стадионах, где его лучшим результатом стало седьмое место в финале континентального первенства в Мюнхене.
- Лепис – бронзовый призер молодежного Евро-2021, прошел в финал взрослого континентального первенства со вторым лучшим временем в квалификации (7.63 секунды) и третьим – в полуфинале (7.58).