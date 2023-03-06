Испанский легкоатлет Энрике Лепис испытал жуткое падение на чемпионате Европы в помещении. Одно время после инцидента спортсмен лежал на земле невозмутимо.

Достойно внимания Вещий сон: Табашник посвятила "бронзу" маме, погибшей после ракетного обстрела Харькова

Неприятная ситуация произошла в рамках мужской 60-метровки с барьерами. Испанский бегун был одним из претендентов на медаль по итогам забега, который мог стать самым большим достижением в карьере 22-летнего Леписа. Однако Энрике ждал жуткий инцидент.

Испанец споткнулся за последний пятый барьер и испытал болезненное падение. Лепис столкнулся головой с покрытием трека, после чего остался лежать невозмутимо. На помощь легкоатлету поспешили врачи, благодаря которым Лепис покинул пределы соревновательной зоны на носилках с креплением на шее. Энрике оказывали помощь в течение пяти минут. В это время испанские сборники эмоционально испытывали потенциально сложное повреждение своего партнера по команде.

Видео с падением Леписа:

Выступления испанского бегуна