В воскресенье, 4 февраля, в Англии состоялся матч 30-го тура Чемпионшипа между командами Мидлсбро и Сандерленд. Украинский форвард гостей Назарий Русин начал поединок в запасе, сообщает 24 Канал.

Читайте также Это командная игра, а не теннис, – Почеттино прокомментировал текущее положение дел Мудрика в коллективе

Эффектный гол Русина вырвал ничью для Сандерленда

Первый тайм соперники завершили без забитых голов. Самое интересное команды оставили на вторую половину игры.

Сначала на 61-й минуте встречи финский нападающий Мидсбро Маркус Форсс удачно сыграл на добивании и изменил нули на табло. Такой результат не устраивал тренера "черных котов" Майкла Билла, который сделал двойную замену, выпустив Назария Русина.

Свой момент украинский форвард получил за семь минут до завершения встречи. Русин получил мяч от Джека Кларка и нанес удар с угла штрафной площадки. Вратарь Мидлсбро среагировал на выстрел бомбардира, но не смог спасти свою команду.

Видео гола Русина

В итоге матч завершился вничью со счетом 1:1. Русин спас Сандерленд от поражения на выезде. Напомним, что Мидлсбро играл в полуфинале Кубка лиги, где уступил по итогу двух матчей лондонскому Челси.

Справка. Гол в ворота Мидлсбро стал вторым для Назария Русина за основную команду. Украинец отыграл за английский клуб 15 матчей. Еще три гола Русин забил за резервный состав "черных котов".