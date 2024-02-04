У неділю, 4 лютого, в Англії відбувся матч 30-го туру Чемпіоншипу між командами Мідлсбро та Сандерленд. Український форвард гостей Назарій Русин розпочав поєдинок у запасі, повідомляє 24 Канал.

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Ефектний гол Русина вирвав нічию для Сандерленда

Перший тайм суперники завершили без забитих голів. Найцікавіше команди залишили на другу половину гри.

Спочатку на 61-й хвилині зустрічі фінський нападник Мідсбро Маркус Форсс вдало зіграв на добиванні та змінив нулі на табло. Такий результат не влаштовував тренера "чорних котів" Майкла Біла, який зробив подвійну заміну, випустивши Назарія Русина.

Свій момент український форвард отримав за сім хвилин до завершення зустрічі. Русин отримав м'яч від Джека Кларка та завдав удару з кута штрафного майданчика. Воротар Мідлсбро зреагував на постріл бомбардира, але не зміг врятувати свою команду.

Відео голу Русина

У підсумку матч завершився внічию з рахунком 1:1. Русин врятував Сандерленд від поразки на виїзді. Нагадаємо, що Мідлсбро грав у півфіналі Кубка ліги, де поступився за підсумком двох матчів лондонському Челсі.

Довідка. Гол у ворота Мідлсбро став другим для Назарія Русина за основну команду. Українець відіграв за англійський клуб 15 матчів. Ще три голи Русин забив за резервний склад "чорних котів".