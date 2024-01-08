Во вторник, 9 января, в Кубке английской лиги стартует стадия полуфинала, которая пройдет с двух матчей в каждой паре. Первыми на поле выйдут Мидлсбро и Челси, пишет 24 канал.

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Шанс Мудрика на финал

Для лондонцев этот турнир является едва ли не единственной возможностью завоевать хоть какой трофей этого сезона. Несмотря на сумасшедшие расходы за последние три трансферных окон, Челси продолжает демонстрировать посредственные результаты.

"Синие" не попали в еврокубки на этот сезон, а в АПЛ уже проиграли целых восемь встреч. Команда Маурисио Почеттино после 20 туров закрепилась на десятом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 12 баллов.

В этом сезоне начал забивать за "синих" Михаил Мудрик, на счету украинца уже 4 гола и один ассист в 20 играх. Что касается Кубка лиги, то там Челси прошел уже четырех оппонентов:

Уимблдон 2:1

Брайтон 1:0

Блэкберн 2:0

Ньюкасл 1:1 (пен. – 4:2)

В соперниках – легенда Манчестер Юнайтед

Следующим соперником лондонцев будет представитель Чемпионшипа Мидлсбро. Для "летников" Челси станет первым соперником по АПЛ в этом Кубке лиги.

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Ранее команда проходила только представителей низших дивизионов (Гаддерсфилд, Болтон, Брэдфорд, Эксетер, Порт Уэйл). В Чемпионшипе подопечные известного Майкла Каррика пока идут на 12 месте, но расстояние от зоны плей-офф за повышение составляет всего четыре балла.

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Букмекеры верят в победу "Челси" даже в выездной игре. Коэффициент на Мудрика и Ко составляет 1,60, тогда как на Мидлсбро – 5,70. Ничья же оценивается в 4,40.

Итоговый проход Челси в финал еще больше не вызывает вопросов у экспертов. 1,16 против 6,75 на "летников". В отчетной игре ожидается много голов, ведь на "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,63, а на ТМ – за 2,34.

Справка. Матч Миддлсбро – Челси состоится 9 января (вторник) на стадионе "Риверсайд". Прямая трансляция игры будет доступна на канале Setanta Sports, а также одноименной ОТТ-платформе. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 23 января на поле Челси.