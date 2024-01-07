Минувшим летом Челси оформил трансфер звездного нападающего Лейпцига Кристофера Нкунку. Игрок сборной Франции обошелся "синим" в 52 миллиона фунтов.

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Впрочем, в Лондоне Нкунку пока не везет. И речь не о результативности, а о физическом состоянии. Летом еще перед стартом АПЛ Кристофер получил тяжелую травму колена и перенес операцию.

Дебютировать француз смог только в декабре, но неудача снова его постигла. В преддверии кубковой игры против Престона Кунку было диагностировано повреждение бедра.

Ожидается, что нападающий пропустит около трех недель и вернется уже в начале июля. Напомним, что Кристофер является одним из конкурентов Михаила Мудрика за место в основе, ведь благодаря своей универсальности может сыграть как на флангах, так и в центре.

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В декабре 2023 года 26-летний француз отыграл всего 4 матча за Челси, но уже успел отличиться забитым голом. К слову, на счету Нкунка уже десять матчей за сборную Франции.