Crimea is Ukraine: в МИД отреагировали на запрет украинцам попасть на стадион в Бухаресте

Украинскому посольству в Бухаресте поручили немедленно выяснить обстоятельства инцидента с болельщиками, которых не впускали на "Национальный стадион". Причиной было то, что поклонники футбола принесли флаг с надписью Crimea is Ukraine.
На инцидент отреагировали в МИД Украины. Представитель ведомства Олег Николенко заверил, что украинское посольство уже получило соответствующие указания.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации,
– подчеркнул Николенко.
Инцидент в Бухаресте: главное
- За считанные минуты до матча Украина – Австрия 21 июня в рамках Евро-2020 украинских болельщиков не впускали на стадион, где должна была состояться судьбоносная игра.
- Причиной стало то, что украинцы принесли с собой флаги с надписью "Kyiv" и "Crimea is Ukraine".
- Полиция отказалась пропускать поклонников на стадион.
- Болельщики рассказали, что "когда полиция заметила флаг с Крымом – понасбежалось куча непонятных людей, оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг".