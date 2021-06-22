Crimea is Ukraine: в МИД отреагировали на запрет украинцам попасть на стадион в Бухаресте

22 июня 2021 , 20:05
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Источник:

"Радіо Свобода"

Украинскому посольству в Бухаресте поручили немедленно выяснить обстоятельства инцидента с болельщиками, которых не впускали на "Национальный стадион". Причиной было то, что поклонники футбола принесли флаг с надписью Crimea is Ukraine.

На инцидент отреагировали в МИД Украины. Представитель ведомства Олег Николенко заверил, что украинское посольство уже получило соответствующие указания.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации,
– подчеркнул Николенко.

Инцидент в Бухаресте: главное

  • За считанные минуты до матча Украина – Австрия 21 июня в рамках Евро-2020 украинских болельщиков не впускали на стадион, где должна была состояться судьбоносная игра.
  • Причиной стало то, что украинцы принесли с собой флаги с надписью "Kyiv" и "Crimea is Ukraine".
  • Полиция отказалась пропускать поклонников на стадион.
  • Болельщики рассказали, что "когда полиция заметила флаг с Крымом – понасбежалось куча непонятных людей, оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг".
Обратите внимание! За несколько минут до матча украинские болельщики исполнили гимн на стадионе в Бухаресте. Фантастическое видео покорило сеть.
Автор: Мар'яна Бекало