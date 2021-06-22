О ситуации рассказали в сети. Украинцы имели с собой флаги с надписью "Kyiv" и "Crimea is Ukraine" и хотели попасть на игру.

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Впрочем, полицейские не пропустили их из-за флага, на котором Крым изображен как украинская территория. Болельщики рассказали подробности другу, который поделился этой историей в соцсетях.

Что происходило перед матчем

"При входе на стадион со стороны румынской полиции и стюардов увидели нездоровый интерес ко всем флагам, что проносились", – подчеркнули они.

Когда полиция заметила флаг с Крымом – сбежалась куча непонятных людей, оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг,

– добавили украинцы.

Правоохранители заявили, что с таким флагом нельзя пройти на стадион, поскольку это якобы политика, и настаивали, чтобы его сдали в камеру хранения. Когда болельщики отметили, что это не политика, а просто факт, полиция спросила, хотят ли они таки попасть матч. "Сказали, что Крым – спорная территория между Россией и Украиной и отказались взглянуть на карту в Google maps", – отметили болельщики.

Инцидент пытался уладить украинский милиционер из полиции диалога. Он пообщался с румынами. В конце концов, принял их позицию и призвал украинцев сделать то же самое, если они хотят попасть на стадион.