Довбик и Цыганков могут остаться без тренера-открытия Ла Лиги: кто переманивает Мичела

Уже в среду 17 января Жирона проведет домашний поединок 1/8 финала Кубка Короля. Соперником "красно-белых" станет Райо Вальекано.

Стартовый свисток о начале кубкового поединка прозвучит в 22:30 по киевскому времени. Параллельно с этим в СМИ появилась информация о будущей судьбе Мичела Санчеса во главе Жироны.

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Может возглавить каталонский гранд.

Вероятно, сезон-2023/2024 станет последним для наставника во главе красно-белой команды. Однако Каталонию тренер не покинет, а просто возглавит титулованный испанский гранд. Речь идет о Барселоне, которая никак не может найти свою игру под руководством Хави. Поэтому тренерское кресло под клубной легендой "блаугранас" сильно пошатнулось.

Также в печати есть инсайд, что футболисты Барселоны разочаровались в работе Хави, который потерял авторитет в команде.

Поэтому в Барселоне присматриваются к кандидатуре Мичела, ведущему Жирону к чемпионству Ла Лиги, за которое, правда, придется еще поспорить.

Интересно, что каталонский гранд уже трижды встречался с главным тренером Жироны, а переговоры постепенно продвигаются к счастливому для Барселоны финалу. Хотя контракт Мичела с клубом Цыганкова и Довбика рассчитан до 30 июня 2026 года.

Что известно о тренерском опыте Мичела Санчеса

Начинал свой путь в роли координатора молодых талантов в Райо Вальекано, где в феврале 2017 стал главным тренером. Возглавлял этот клуб до середины марта 2019-го, проведя во главе его 89 матчей.

Летом 2019 подписал контракт со скромной Уэской, где тоже проработал почти 2 года.

В Жирону Мичел пришел в июле 2021-го и провел во главе команды уже 113 поединков.

48-летний испанский специалист считается одним из открытий текущего сезона Ла Лиги.

Жирона после 20 туров вернула себе первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опередив на 1 балл Реал – 49 против 48 у мадридцев. Третьим идет Атлетик Бильбао (41 очко). Столько же набранных пунктов у все той же Барселоны Хави.