Поцеловал ринг: Ривера жестко нокаутировал Фернандеса и может украсть бой Ломаченко – видео
Источник:24 канал
В США состоялся бой в рамках легкого веса, где определялся претендент на титул WBA, которым владеет Теофимо Лопес. В ночь с 3 на 4 июля на ринге сошлись доминиканец Мичел Ривера и испанец Джона Фернандес.
Ривера ярко нокаутировал Фернандеса
Боксеры обошлись без разведки в стартовых раундах. Фернандес пытался втянуть Риверу в размен на средней дистанции. Зато Ривера включил работу ног и контратаки.
К слову Команда Лопеса назвала гонорар Ломаченко за реванш: сумма, которого унизила украинца
В 4 раунде Фернандес пропустил много ударов от Риверы. Доминиканец начал работать первым номером. Но через два раунда Фернандес неожиданно шокировал Риверу коротким правым прямым.
Но развить локальный успех Фернандес не смог. В 8 трехминутке Ривера выбросил "двойку". Фернандес шлепнулся на канвас лицом. Испанец попытался подняться, но без шансов!
Ривера может помешать Ломаченко
- Американский боксер Теофимо Лопес удерживает все титулы чемпиона мира в легком весе. Сначала Лопес должен провести защиту пояса IBF против Джорджа Камбососа. Их бой перенесли.
- Вместе с тем, на бой с Лопесом претендует украинец Василий Ломаченко. Наш боксер вернулся после поражения Лопесу, нокаутировав Масайоши Накатани.
- Если WBA санкционирует бой Лопеса с Риверой, то Ломаченко вряд ли в ближайшее время встретится с Теофимо.