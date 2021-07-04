Ривера ярко нокаутировал Фернандеса

Боксеры обошлись без разведки в стартовых раундах. Фернандес пытался втянуть Риверу в размен на средней дистанции. Зато Ривера включил работу ног и контратаки.

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В 4 раунде Фернандес пропустил много ударов от Риверы. Доминиканец начал работать первым номером. Но через два раунда Фернандес неожиданно шокировал Риверу коротким правым прямым.

Но развить локальный успех Фернандес не смог. В 8 трехминутке Ривера выбросил "двойку". Фернандес шлепнулся на канвас лицом. Испанец попытался подняться, но без шансов!

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