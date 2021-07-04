Рівера яскраво нокаутував Фернандеса

Боксери обійшлися без розвідки у стартових раундах. Фернандес намагався втягнути Ріверу у розмін на середній дистанції. Натомість Рівера увімкнув роботу ніг та контратаки.

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У 4 раунді Фернандес пропустив багато ударів від Рівери. Домініканець почав працювати першим номером. Але через два раунди Фернандес несподівано шокував Ріверу коротким правим прямим.

Та розвинути локальний успіх Фернандес не зміг. У 8 трихвилинці Рівера викинув "двійку". Фернандес гепнувся на канвас обличчям. Іспанець спробував підійнятися, але без шансів!

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