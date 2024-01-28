В домашнем матче Ла Лиги Барселона неожиданно уступила Вильярреалу (3:5). По завершении поединка главный тренер "Блаугранас" Хави Эрнандес объявил о решении покинуть команду.

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Тренер-открытие Ла Лиги заинтересовал Барсу

Контракт Хави с каталонским клубом истекает в июне 2024 года и специалист решил его не продлевать. 44-летний тренер уже согласовал это решение с руководством клуба.

По информации инсайдера Николо Скиры, одним из главных кандидатов на тренерское кресло Барселоны является Мичел Санчес. Наставник Жироны в последние два сезона демонстрирует феноменальные результаты. Обычный середняк Ла Лиги под руководством Мичела превратился в претендента в чемпионство.

Кроме Мичела, руководство Барселоны рассматривает другие кандидатуры. В расширенном списке присутствуют экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби (Брайтон), Рафа Маркес (Барселона Б), Тьяго Мотта (Болонья) и Юлен Лопетеги.

Справка. В турнирной таблице чемпионата Испании Барселона занимает третье место. Отставание каталонцев от Жироны, которая идет второй, составляет 8 очков. Ликвидировать такой гандикап к концу сезона подопечным Хави будет достаточно сложно.