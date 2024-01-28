У домашньому матчі Ла Ліги Барселона несподівано поступилася Вільярреалу (3:5). По завершенні поєдинку головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес оголосив про рішення покинути команду.

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Тренер-відкриття Ла Ліги зацікавив Барсу

Контракт Хаві з каталонським клубом закінчується у червні 2024 року і фахівець вирішив його не продовжувати. 44-річний тренер вже погодив це рішення з керівництвом клуба.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, одним із головних кандидатів на тренерське крісло Барселони є Мічел Санчес. Наставник Жирони останні два сезони демонструє феноменальні результати. Звичайний середняк Ла Ліги під керівництвом Мічела перетворився на претендента на чемпіонство.

Окрім Мічела керівництво Барселони розглядає інші кандидатури. У розширеному списку присутні екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі (Брайтон), Рафа Маркес (Барселона Б), Тьяго Мотта (Болонья) та Юлен Лопетегі.

Довідка. У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Барселона займає третє місце. Відставання каталонців від Жирони, яка йде другою, складає 8 очок. Ліквідувати такий гандикап до кінця сезону підопічним Хаві буде досить складно.