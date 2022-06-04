Петраков: Мы сконцентрированы на игре

Накануне матча главный тренер национальной команды Александр Петраков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы СМИ о финале плей-офф.

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На ставник "сине-желтых" отметил, что давления на команду нет, игроки готовятся к матчу в обычном режиме.

Руководитель сборной Украины отметил сильные стороны своего будущего соперника.

Очень сыгранная команда Уэльса, вижу хорошую работу тренерского штаба, Роберта Пейджа. Есть много игроков мирового уровня – Рэмзи, Бэйл, Джеймс. Отлично сыгранная команда. То, что я увидел. Мы тоже неплохая команда, так что завтра сойдутся две команды за выход на чемпионат мира. Это футбол, я думаю, будет хорошая игра, которая понравится фанам. А как оно будет – я не прогнозирую никогда,

– отметил тренер.

Наставник национальной команды прокомментировал вызов в сборную Данилу Игнатенко.

"Я вызвал Данила Игнатенко еще раньше, даже не помню когда. У него были проблемы с визой, ему только паспорт отдали с визой. Я давно его вызвал, он только доехал до нас", – сообщил главный тренер.

Что касается возможной недооценки Украины другими командами и экспертами, то Петраков заявил, что не обращает внимания на это.

Люди нас недооценивают? У нас очень сложная обстановка в государстве, не все люди смотрят за футболом, у людей горе такое. У нас гибнут люди, понимаете. Недооценка? Мы об этом не думаем. Мы думаем, как сделать счастливыми наших фанов, ВСУ. Мы сконцентрированы на игре, увидим завтра,

– добавил Петраков.

Обратите внимание! В воскресенье, 5 июня, "сине-желтые" сыграют против Уэльса в финале в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча получит важную путевку на Мундиаль в Катар. Начало в 19.00.