Петраков: Ми сконцентровані на грі

На передодні матчу головний тренер національної команди Олександр Петраков провів пресконференцію, на якій відповів на запитання ЗМІ про фінал плей-офф.

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На ставник "синьо-жовтих" зазначив, що тиску на команду немає, гравці готуються до матчу у звичному режимі.

Керманич збірної України відзначив сильні сторони свого майбутнього суперника.

Дуже зіграна команда Уельсу, бачу гарну роботу тренерського штабу, Роберта Пейджа. Є багато гравців світового рівня – Ремзі, Бейл, Джеймс. Дуже добре зіграна команда. Те, що я побачив. Ми теж непогана команда, тож завтра зійдуться дві команди за вихід на чемпіонат світу. Це футбол, я думаю, що буде добра гра, яка сподобається фанам. А як воно буде – я не прогнозую ніколи,

– зазначив тренер.

Наставник національної команди прокоментував виклик до збірної Данила Ігнатенка.

"Я викликав Данила Ігнатенка ще раніше, навіть не пам'ятаю коли. У нього були проблеми з візою, йому тільки паспорт віддали з візою. Я давно його викликав, він тільки доїхав до нас", – повідомив головний тренер.

Щодо можливої недооцінки України іншими командами та експертами, то Петраков заявив, що не зважає на це.

Люди нас недооцінюють? У нас дуже складна обстановка в державі, не всі люди дивляться за футболом, у людей горе таке. У нас гинуть люди, розумієте. Недооцінка? Ми про це не думаємо. Ми думаємо, як зробити щасливими наших фанів, ЗСУ. Ми сконцентровані на грі, побачимо завтра,

– додав Петраков.

Зверніть увагу! У неділю, 5 червня, "синьо-жовті" зіграють проти Уельсу у фіналі в плей-офф відбору на чемпіонату світу-2022. Переможець матчу здобуде важливу путівку на Мундіаль у Катар. Початок о 19:00.