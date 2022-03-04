Соответствующее решение Международная федерация волейбола (FIVB) приняла не без труда. Федерация волейбола Украины первой обратилась в организацию с просьбой отстранения.

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Однако на запросы украинцев отреагировали не сразу.

Понимаю, что спортсмены здесь не должны. Но вся Россия и Беларусь должны за действия своего руководства. Таким образом, было принято решение срочно отправлять письма в Европейскую конфедерацию волейбола и в Международную федерацию волейбола,

– отметила генеральный секретарь ФПУ Екатерина Биляченко.

По словам секретарши, требованиями украинской федерации было отстранение России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях, а также отмена проведения грядущего чемпионата мира в России в 2022 году. Однако сначала FIVB и CEV проигнорировали запрос украинцев.

"На тот момент ответа не было, поэтому мы обратились ко всем остальным европейским федерациям с просьбой поддержать наше предложение. Дальше начались переговоры с нашими "ближайшими" странами – это страны Балтии, Польша, чтобы они так же со своей стороны связывались с другими странами и давили.

Затем мы писали письмо в зональные ассоциации и непосредственно к участникам грядущего чемпионата мира", – рассказала представительница ФВУ.

При этом Екатерина Биляченко отметила, что ФВУ обращалась не только в федерации или зональные ассоциации, но и контактировала напрямую с игроками. Она отметила, что многие спортсмены из других стран солидарны с Украиной.

Россияне все же лишили права на проведение чемпионата мира в 2022 году.

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