Відповідне рішення Міжнародна федерація волейболу (FIVB) ухвалила не без труднощів. Федерація волейболу України першою звернулася до організації з проханням відсторонення.

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Проте на запити українців відреагували не одразу.

Розумію, що спортсмени тут не винні. Але вся Росія та Білорусь винні за дії свого керівництва. Таким чином було прийнято рішення терміново надсилати листи в Європейську конфедерацію волейболу та в Міжнародну федерацію волейболу,

– зауважила генеральна секретарка ФВУ Катерина Біляченко.

За словами секретарки, вимогами української федерації було відсторонення Росії та Білорусі від участі в міжнародних змаганнях, а також скасування проведення прийдешнього чемпіонату світу в Росії у 2022 році. Однак спершу FIVB та CEV проігнорували запит українців.

"На той момент відповіді не було, тому ми звернулись до всіх інших європейських федерацій з проханням підтримати нашу пропозицію. Далі почались перемовини з нашими "найближчими" країнами – це країни Балтії, Польща, щоб вони так само зі свого боку зв’язувались із іншими країнами та тиснули.

Потім ми писали листа до зональних асоціацій і безпосередньо до учасників прийдешнього чемпіонату світу", – розповіла представниця ФВУ.

При цьому Катерина Біляченко наголосила на тому, що ФВУ зверталась не лише до федерацій чи зональних асоціацій, а й контактувала напряму з гравцями. Вона зазначила, що багато спортсменів з інших країн – солідарні з Україною.

Росіян все ж таки позбавили права на проведення чемпіонату світу у 2022 році.

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