Не все прогибаются под рубли: еще одна федерация оставила в силе бан России из-за войны в Украине

Международная федерация водных лыж и вейкборда решила продлить запрет на участие в своих соревнованиях для представителей стран-террористок. В организации продолжат следить за ситуацией в Украине.

В конце марта этого года Международный олимпийский комитет принял скандальное решение. Несмотря на войну в Украине, организация решила разрешить федерациям допускать к соревнованиям игроков из России и Белоруссии.

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Выступать они могут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований. Многие федерации воспользовались этой рекомендацией и вернули террористам. Правда, многие виды спорта остались со здравым смыслом.

Одной из них стала Международная федерация водных лыж и вейкборда (IWWF). Организация провела консультации со спортсменами и приняла решение продлить бан для россиян и белорусов.

IWWF заявила, что может изменить свое решение в случае изменения ситуации в Украине. Впервые представители России и Беларуси были отстранены в марте прошлого года.

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К слову, МОК пока не определился с возможным участием россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Комитет допустил их только к международным соревнованиям, а вопрос Олимпиады будет рассматривать потом.