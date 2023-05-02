Наприкінці березня цього року Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення. Попри війну в Україні, організація вирішила дозволити федераціям допускати до змагань гравців з Росії та Білорусі.

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Виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. Багато федерації скористались цією рекомендацією та повернуло терористів. Правда, чимало видів спорту залишились зі здоровим глуздом.

Однією з таких стала Міжнародна федерація водних лиж та вейкборду (IWWF). Організація провела консультації зі спортсменами і прийняла рішення продовжити бан для росіян та білорусів.

IWWF заявила, що може змінити своє рішення в разі зміни ситуації в Україні. Вперше представників Росії та Білорусі відсторонили у березні минулого року.

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До слова, МОК поки не визначився із можливою участю росіян та білорусів у Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Комітет наразі допустив їх лише до міжнародних змагань, а питання Олімпіади розглядатиме потім.