Очередная спортивная федерация поддержала возвращение россиян и белорусов в международные соревнования. Подыграть агрессору решили в Международной федерации каноэ.

Международный олимпийский комитет своим позорным решением благословил спортивные федерации на возвращение атлетов из стран-террористов в соревнования. Число поклонников российских преступников пополнила Международная федерация каноэ-гребли (ICF).

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Параллельный мир спортивных чиновников

Комитет ICF принял решение о возвращении представителей России и Беларуси в соревнования в статусе нейтральных атлетов. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте федерации.

В ICF объявили о создании "независимой панели", которая будет учитывать заявки от всех спортсменов из России и Беларуси, желающих участвовать в статусе нейтральных. Возврат будет происходить в соответствии с правилами допуска, а также после подтверждения антидопинговых процедур.

В то же время Международная федерация каноэ сохранит отстранение официальных лиц из стран-агрессоров. Им запрещено будет посещать мероприятия под эгидой ICF. В заявлении организация поддержала греблю в Украине и осудила действия правительств России и Беларуси.

Символично, что Международная федерация каноэ приняла свое решение после российского ракетного обстрела Умани, где должен был состояться Кубок Украины по гребле. Тогда ракета попала в жилой дом, который находился в 300 метрах от гостиницы, где проживали наши гребцы. Старты в Умани отменили, а вот ICF, которая на словах заботится о безопасности соревнований, закрыла глаза на преступление россиян и вернула их в турниры.

Напомним, что кроме федерации каноэ-гребли, спортсменов стран-террористов допустили к соревнованиям в борьбе, дзюдо, настольном теннисе, современном пятиборье, скейтбординге, спортивной стрельбе, тхэквондо, триатлону и фехтовании.