Еще 27 апреля 400 украинских гребцов из 21 области нашей страны заполонили воды в Умани, где проходит Кубок Украины по гребле на байдарках и каноэ. Такой уровень соревнования там проводят впервые.

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Террористический удар по мирному населению в Умани

Однако уже 28 апреля спортивную атмосферу в городе оккупанты превратили в траур. Ночью россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке, где теперь полностью разрушен весь подъезд. Враг выпустил 23 крылатых ракеты, силами нашего ПВО был уничтожен 21 вражеский снаряд, вылетевший из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря, и 2 БпЛА.

По предварительным данным, в этом разрушенном подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены. На месте трагедии работают спасатели, которые ищут людей под завалами. Сейчас известно о 10 погибших, среди которых двое 10-летних детей, еще девять находятся в больнице, одна из которых находится в крайне тяжелом состоянии.

Лузан: Вы считаете это справедливо решать вопрос допуска российского спорта к международным соревнованиям?

Спортивное сообщество Украины с самого утра реагирует на очередные террористические обстрелы. Резче всего на это отреагировала двукратный олимпийский призер в Токио-2020 с гребли на каноэ Людмила Лузан. Вражеская ракета попала в многоэтажку, которая находилась всего в 300 метрах от гостиницы, где проживают украинские гребцы, приехавшие на Кубок Украины в Умань.

Лузан призналась, что проснулась от звуков взрывов и оттого, что в номере все тряслось. 28 апреля в Умани по графику должны были пройти финалы на 200 метров. Однако из-за нервного срыва Людмила отказалась участвовать в финальных заездах.

Спортсменка считает неуместным выходить на старт, когда в городе царит траур по погибшим.

Считаю это неуместным, когда в городе траур, а мы будем выступать после ракетной атаки, наблюдая как город в панике и скорби. Очень сочувствую всем семьям погибших и раненых,

– написала Лузан.

Также олимпийский призер обратился в Международную федерацию каноэ с вопросом: "Вы считаете это справедливо решать вопрос допуска российского спорта к международным соревнованиям?".

Услышьте. В нашей стране идет война более года, украинский народ уничтожают. Это не допустимо и низко даже для обсуждения. Сколько боли и горя нам принесла эта война. Выстоим и поборем врага. Украинцы несгибаемый народ,

– добавила украинская каноистка.

Напомним, что Международная федерация гребли на байдарках и каноэ прислушалась к рекомендации МОК и уже в ближайшее время планирует принять решение о возвращении российских и белорусских гребцов.

Обратите внимание! По словам главного тренера сборной Украины Игоря Нагаева, соревнования закончатся в срок. Об этом наставник рассказал в комментарии "Суспільне Спорт".