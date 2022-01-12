На фоне последних скандалов в украинском хоккее там встретились с руководителем IIHF Люком Тардифом. В частности, обсуждали хоккейную Суперлигу – чемпионат Украины, который 7 хоккейных клубов Украины ввели только в прошлом году. Суперлига якобы противопоставляется национальному чемпионату Украины.

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Как отмечает ФХУ, Тардиф заявил, что "для IIHF Суперлиги не существует".

"IIHF создана больше 115 лет назад и точно еще лет 100 просуществует. Мы существуем благодаря тому, что крупнейшие лиги – НХЛ, КХЛ, европейские лиги и другие – осуществляют свою деятельность, признавая единые правила IIHF. Одно из них – основательное правило: обеспечивать участие игроков в национальных сборных. Кто не понимает это правило, тому нечег делать в хоккее", – сказал Тардиф.

По его словам, существование двух лиг в Украине невозможно, но обе стороны должны пойти навстречу друг другу.

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