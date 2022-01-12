На фоне последних скандалов в украинском хоккее там встретились с руководителем IIHF Люком Тардифом. В частности, обсуждали хоккейную Суперлигу – чемпионат Украины, который 7 хоккейных клубов Украины ввели только в прошлом году. Суперлига якобы противопоставляется национальному чемпионату Украины.
Смотрите также В Украине самая амбициозная программа развития спортивной инфраструктуры, – президент IIHF Люк Тардиф
Как отмечает ФХУ, Тардиф заявил, что "для IIHF Суперлиги не существует".
"IIHF создана больше 115 лет назад и точно еще лет 100 просуществует. Мы существуем благодаря тому, что крупнейшие лиги – НХЛ, КХЛ, европейские лиги и другие – осуществляют свою деятельность, признавая единые правила IIHF. Одно из них – основательное правило: обеспечивать участие игроков в национальных сборных. Кто не понимает это правило, тому нечег делать в хоккее", – сказал Тардиф.
По его словам, существование двух лиг в Украине невозможно, но обе стороны должны пойти навстречу друг другу.
Конфликт Колесникова и Федерации хоккея Украины: что известно
- Между Федерацией и Борисом Колесниковым возник конфликт. Причиной стали выборы главы Федерации. Но после череды скандалов (среди которых недопуск Донбасса к участию в Континентальном кубке), все как будто затихло, и стороны даже сели за стол переговоров.
- Но это только на первый взгляд. 11 ноября во время очередного заседания УХЛ Колесников покинул заседание. Все из-за голосования за смену генерального менеджера УХЛ. Федерация была недовольна работой Евгения Колычева. Вместо него выбрали Дмитрия Христича. С Колесниковым заседание покинули еще несколько представителей хоккейных клубов, поэтому они не приняли участия в голосовании.
- В тот же день после его звонка шесть игроков Донбасса покинули расположение сборной Украины, которая готовилась к товарищескому турниру в Венгрии. Единственным, кто отказался это сделать, оказался Виталий Лялька. В этот же день Донбасс расторг соглашение с игроком.
- После этого ФХУ решила снять клубы Донбасс и Краматорск с чемпионата Украины, поскольку они нарушили регламент и выставили на матчи временно отлученных хоккеистов.
- Уже в начале декабря Донбасс и Краматорск, а также новосозданный СК Сокол, Белый Барс, Мариуполь и Харьковский Альтаир объявили о создании хоккейной Суперлиги.