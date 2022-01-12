На тлі останніх скандалів в українському хокеї там зустрілися з керівником IIHF Люком Тардіфом. Зокрема, обговорювали хокейну Суперлігу – чемпіонат України, який 7 хокейних клубів України запровадили лише минулого року. Суперліга нібито протиставляється національному чемпіонату України.
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Як зазначає ФХУ, Тардіф заявив, що "для IIHF Суперліги не існує".
"IIHF створена понад 115 років тому і точно ще років 100 проіснує. Ми існуємо завдяки тому, що найбільші ліги – НХЛ, КХЛ, європейські ліги та інші – здійснюють свою діяльність, визнаючи єдині правила IIHF. Одне з них – ґрунтовне правило: забезпечувати участь гравців у національних збірних. Хто не розуміє цього правила, не має що робити в хокеї", – сказав Тардіф.
За його словами, існування двох ліг в Україні неможливе, але обидві сторони мають піти назустріч одна одній:
Існування двох ліг в Україні неможливе. Звісно, обидві сторони мають іти на зустріч одне одному. Я готовий стати модератором у цьому процесі, але не дозволю порушувати правила. Це стосується не лише Донбасу, а й усіх інших клубів. Ми будемо сильним партнером українського хокею і Федерації хокею України.
Конфлікт Колеснікова та Федерації хокею України: що відомо
- Між Федерацією та Борисом Колесніковим виник конфлікт. Причиною стали вибори голови федерації. Але після череди скандалів (серед яких недопуск Донбасу до участі в Континентальному кубку), все ніби затихло, і сторони навіть сіли за стіл переговорів.
- Але це лише на перший погляд. 11 листопада під час чергового засідання УХЛ Колесніков покинув засідання. Все через голосування за зміну генерального менеджера УХЛ. Федерація була незадоволена роботою Євгенія Количева. Замість нього обрали Дмитра Христича. З Колесніковим засідання покинули ще декілька представників хокейних клубів, тож вони не взяли участі в голосуванні.
- В той же день після його дзвінка шість гравців Донбасу покинули розташування збірної України, яка готувалася до товариського турніру в Угорщині. Єдиний, хто відмовився це зробити, виявився Віталій Лялька. В цей же день Донбас розірвав угоду з гравцем.
- Після цього ФХУ вирішила зняти клуби Донбас і Краматорськ із чемпіонату України, оскільки вони порушили регламент і виставили на матчі тимчасово відлучених хокеїстів.
- Вже на початку грудня Донбас та Краматорськ, а також новостворений СК Сокіл, Білий Барс, Маріуполь та харківський Альтаїр оголосили про створення хокеїної Суперліги.