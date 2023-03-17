"Откройте глаза": Международная федерация заставила сборную США снять ленты с флагом Украины

Международная федерация фехтования пошла на дерзкий поступок. Иностранные спортсмены не имели возможности поддержать украинский народ.

Международная федерация фехтования вынудила сборную США отказаться от повязок с украинским флагом. Инцидент произошел на этапе Гран-при по фехтованию в Южной Корее.

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Двойные стандарты

FIE пошла на такой шаг, возможно оправдывая это избеганием споров и скандалов между спортсменами, поскольку международная федерация позволила выступать на соревнованиях российским и белорусским фехтовальным. Но вот их действия это как раз никак и не оправдывает. Международная федерация к тому же запрещает какие-либо протесты на эту тему. Не волновалась ли FIE таким вопросом, когда вообще приняла решение допустить к участию спортсменов из страны-агрессора?

Сегодня в Корее на Гран-при по фехтованию на рапирах сборная США надела повязки в цветах флага Украины на руку как знак несогласия с участием россиян в соревнованиях. FIE заставило их снять повязки и запретило любые украинские символы на форме. Это неприемлемо, откройте глаза. Никто не согласен,

– рассказала Ольга Харлан.

Напомним, что недавно состоялось срочное заседание Президиума Федерации фехтования Украины. На нем был поднят вопрос участия украинских фехтовальщиков на международной арене из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Достижения Ольги Харлан