"Откройте глаза": Международная федерация заставила сборную США снять ленты с флагом Украины
Источник:Инстаграм Ольги Харлан
Международная федерация фехтования пошла на дерзкий поступок. Иностранные спортсмены не имели возможности поддержать украинский народ.
Международная федерация фехтования вынудила сборную США отказаться от повязок с украинским флагом. Инцидент произошел на этапе Гран-при по фехтованию в Южной Корее.
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Двойные стандарты
FIE пошла на такой шаг, возможно оправдывая это избеганием споров и скандалов между спортсменами, поскольку международная федерация позволила выступать на соревнованиях российским и белорусским фехтовальным. Но вот их действия это как раз никак и не оправдывает. Международная федерация к тому же запрещает какие-либо протесты на эту тему. Не волновалась ли FIE таким вопросом, когда вообще приняла решение допустить к участию спортсменов из страны-агрессора?
Сегодня в Корее на Гран-при по фехтованию на рапирах сборная США надела повязки в цветах флага Украины на руку как знак несогласия с участием россиян в соревнованиях. FIE заставило их снять повязки и запретило любые украинские символы на форме. Это неприемлемо, откройте глаза. Никто не согласен,
– рассказала Ольга Харлан.
Напомним, что недавно состоялось срочное заседание Президиума Федерации фехтования Украины. На нем был поднят вопрос участия украинских фехтовальщиков на международной арене из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.
Достижения Ольги Харлан
- Украинская спортсменка достигла больших высот на международной арене. В частности Ольга становилась олимпийской чемпионкой 2008-го года, серебряным призером Олимпийских игр-2016 в командном первенстве, бронзовой медалисткой Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в индивидуальном первенстве.
- К тому же Харлан – шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. Ольга получила звание заслуженного мастера спорта по фехтованию, а 29 марта 2016 года имя Ольги Харлан было вписано в международный Зал славы FIE.