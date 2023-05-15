Не хотели отправлять на фронт: Международная федерация дзюдо нашла оправдание допуска россиян

Представители России и Беларуси приняли участие в недавно завершившемся в Катаре чемпионате мира по дзюдо. Международная федерация дзюдо гордится возвращением представителей стран-агрессорок.

В апреле 2023 года Международная федерация дзюдо (IJF) вернула атлетов из РФ и РБ в свои турниры. Они могут выступать в соревнованиях только в статусе нейтральных спортсменов и не поддерживать войну на Украине.

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Странное объяснение легализации россиян

В IJF очень довольны возвращением россиян и белорусов. По словам президента федерации Мариуса Визера, таким решением они спасли российских дзюдоистов от отправки на фронт. А вот помогут ли такие заигрывания с агрессором остановить геноцид украинцев, чиновник не уточнил.

"Мы будем постоянно поддерживать Украину, но мы против дискриминации".

Присутствие российских спортсменов в спорте для меня доказательство того, что они держатся на расстоянии от войны, потому что они могли выбрать воевать, но они решили остаться в спорте, быть частью нашей спортивной семьи, семьи дзюдо, и это причина, почему мы их приветствуем.

Отказываясь от них, мы отправляем их на фронт. Своим решением мы защищаем жизнь людей с обеих сторон. Так я считаю", – заявил Визер.

Очередные мантры о "спортивной политике"

Президент IJF очень растрогался возвращению представителей стран-агрессоров, которые, по его мнению, сильно пострадали от годового бана. Однако Визер не упомянул украинских спортсменов, погибших от российского оружия. Очевидно, это не слишком беспокоит функционера.

"Я испытываю эмоции возвращения россиян и белорусов. Вижу, что они немного пострадали от всей ситуации, но их поведение здесь было образцовым. Просто чувствую, что все сообщество приветствовало их и полностью игнорировало проблемы дискриминации.

Как я несколько раз заявлял, в нашем спорте нет места войне, политике и дискриминации. Очень сожалеем о трагедии украинского народа. Мы против войны, но у спорта нет ничего общего с политикой и войной. Спорт – это последний мост, который может объединить всех нас, последний для диалога и примирения. Это последняя открытая дверь.

Что касается участия российских спортсменов в Олимпиаде, это не наше решение, это будет решение МОК вместе с правительством Франции. Мы поддерживаем Олимпийскую хартию МОК. Надеюсь, что они принесут справедливое решение для всех привлеченных спортсменов, имеющих шанс поучаствовать в Олимпиаде", – сказал Визер.

Напомним, что Украина бойкотировала чемпионат мира-2023 по дзюдо через допуск россиян и белорусов. Организаторы Мундиаля допустили к соревнованиям 2 представителя Беларуси и 17 участников от России. Среди них "случайно" оказались 14 дзюдоистов, имеющих контракты с Росгвардией и ВС РФ. Однако чиновники не заметили нарушений "нейтральности".