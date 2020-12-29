Международная ассоциация спортивной прессы (International Sport Press Association, AIPS) назвала лучших спортсменов по итогам 2020 года. Награду получили футболист Робер Левандовский и теннисистка Наоми Осака. Лучшей командой стала Бавария.

Левандовский получил 620 очков. Он получил 16,32% у опрошенных журналистов, оставив позади Льюиса Хэмилтона (546), Рафаэля Надаля (378) и ЛеБрона Джеймса (361). Об этом говорится в сообщении на сайте Международной ассоциации спортивной прессы.

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Лучший спортсмен 2020 года

Роберт Левандовский, футбол – 620 (16,32%) Льюис Хэмилтон, Формула-1 – 546(14,38%) Рафаэль Надаль, теннис – 378 (9,95%) ЛеБрон Джеймс, баскетбол – 361 (9,51%) Арманд Дуплантис, легкая атлетика – 347(9,14%) Криштиану Роналду, футбол – 300 (7,9%) Новак Джокович, теннис – 280 (7,37%) Джошуа Чептегей, легкая атлетика – 181 (4,77%) Тадей Погачар, велоспорт – 179 (4,71%) Доминик Тим, Теннис – 104 (2,74%)

В этом сезоне Левандовский помог Баварии оформить ее второй в истории требл – выиграть чемпионат и кубок Германии, а также Лигу чемпионов. За сезон он забил 55 голов в 47 матчах, и дошел до отметки в 250 голов в Бундеслиге. Он стал лишь третьим игроком, которому покорилось это достижение, и первым не немцем.

Эта награда стала не первой для Левандовского. До этого он выиграл звание лучшего игрока Бундеслиги, а также игрока года от УЕФА и ФИФА. Globe Soccer Awards тоже назвали его игроком года. И он был главным претендентом на получение "Золотого мяча", но в 2020 году организаторы награды отказались ее вручать.

Лучшей спортсменкой года назвали японскую теннисистку Наоми Осаку. Она получила 526 очков (13,85%). Победительница US Open обошла в опросе легкоатлетку Юлимар Рохас (331) и теннисистку Серену Уильямс (327). Еще одна теннисистка 19-летняя ига Свьонтек, сенсационно победившая на "Ролан Гаррос", стала четвертой с 310 очками.

Лучшая спортсменка 2020 года

Наоми Осака, теннис – 526 (13,85%) Юлимар Рохас, легкая атлетика – 331 (8,72%) Серена Уильямс, теннис – 327 (8,61%) Ига Свентек, теннис – 310(8,16%) Федерика Бриньоне, Горнолыжный спорт – 245 (6,45%) Вивиан Миедема, футбол – 211 (5,56%) Летесенбет Гидей, легкая атлетика – 200 (5,27%) Перес Джепчирчир, легкая атлетика – 186 (4,9%) Сифан Хасан, легкая атлетика – 182 (4,79%) Микаэла Шиффрин, горнолыжный спорт – 162 (4,27%)

Что касается лучшей команды, то здесь победу одержала немецкая Бавария. Как уже было сказано выше, команда Ганси Флика в этом сезоне оформила требл. При этом Флик лишь посреди сезона возглавил клуб. 1 июля 2019 года он стал ассистентом тогдашнего наставника Баварии Нико Ковача, а после его увольнения 3 ноября 2019 года Флик временно стал исполнять роль главного тренера.

Бавария в голосования набрала 1317 баллов (34,68%), оставив позади английский Ливерпуль (753), впервые стал чемпионом АПЛ, Лос-Анджелес Лейкерс (658), которые сумели выиграть НБА, а также команду Формулы-1 Mercedes, которая в очередной раз завоевала Кубок конструкторов, а ее пилот Льюис Хэмилтон чемпионский титул.

Лучшая команда 2020 года

Бавария (Мюнхен), футбол – 1317 (34,68%) Ливерпуль, футбол – 753 (19,83%) Лос-Анджелес Лейкерс, баскетбол – 658 (17,32%) Mercedes-AMG Petronas F1 Team Формула-1 – 436 (11,48%) Сборная Испании по гандболу – 140 (3,69%) Тимеа Бабош и Кристина Младенович, теннис – 129 (3,4%) Женская сборная Норвегии по биатлону – 107 (2,82%) Сборная Швейцарии по горным лыжам – 84 (2,21%) Мужская сборная Норвегии по биатлону – 70 (1,84%) Немецкая восьмерка, гребля – 48 (1,26%)

В голосовании приняли участие 422 журналиста из 116 стран мира.