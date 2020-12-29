Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучших спортсменов и команду года
Международная ассоциация спортивной прессы (International Sport Press Association, AIPS) назвала лучших спортсменов по итогам 2020 года. Награду получили футболист Робер Левандовский и теннисистка Наоми Осака. Лучшей командой стала Бавария.
Левандовский получил 620 очков. Он получил 16,32% у опрошенных журналистов, оставив позади Льюиса Хэмилтона (546), Рафаэля Надаля (378) и ЛеБрона Джеймса (361). Об этом говорится в сообщении на сайте Международной ассоциации спортивной прессы.
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Лучший спортсмен 2020 года
- Роберт Левандовский, футбол – 620 (16,32%)
- Льюис Хэмилтон, Формула-1 – 546(14,38%)
- Рафаэль Надаль, теннис – 378 (9,95%)
- ЛеБрон Джеймс, баскетбол – 361 (9,51%)
- Арманд Дуплантис, легкая атлетика – 347(9,14%)
- Криштиану Роналду, футбол – 300 (7,9%)
- Новак Джокович, теннис – 280 (7,37%)
- Джошуа Чептегей, легкая атлетика – 181 (4,77%)
- Тадей Погачар, велоспорт – 179 (4,71%)
- Доминик Тим, Теннис – 104 (2,74%)
В этом сезоне Левандовский помог Баварии оформить ее второй в истории требл – выиграть чемпионат и кубок Германии, а также Лигу чемпионов. За сезон он забил 55 голов в 47 матчах, и дошел до отметки в 250 голов в Бундеслиге. Он стал лишь третьим игроком, которому покорилось это достижение, и первым не немцем.
Эта награда стала не первой для Левандовского. До этого он выиграл звание лучшего игрока Бундеслиги, а также игрока года от УЕФА и ФИФА. Globe Soccer Awards тоже назвали его игроком года. И он был главным претендентом на получение "Золотого мяча", но в 2020 году организаторы награды отказались ее вручать.
Лучшей спортсменкой года назвали японскую теннисистку Наоми Осаку. Она получила 526 очков (13,85%). Победительница US Open обошла в опросе легкоатлетку Юлимар Рохас (331) и теннисистку Серену Уильямс (327). Еще одна теннисистка 19-летняя ига Свьонтек, сенсационно победившая на "Ролан Гаррос", стала четвертой с 310 очками.
Лучшая спортсменка 2020 года
- Наоми Осака, теннис – 526 (13,85%)
- Юлимар Рохас, легкая атлетика – 331 (8,72%)
- Серена Уильямс, теннис – 327 (8,61%)
- Ига Свентек, теннис – 310(8,16%)
- Федерика Бриньоне, Горнолыжный спорт – 245 (6,45%)
- Вивиан Миедема, футбол – 211 (5,56%)
- Летесенбет Гидей, легкая атлетика – 200 (5,27%)
- Перес Джепчирчир, легкая атлетика – 186 (4,9%)
- Сифан Хасан, легкая атлетика – 182 (4,79%)
- Микаэла Шиффрин, горнолыжный спорт – 162 (4,27%)
Что касается лучшей команды, то здесь победу одержала немецкая Бавария. Как уже было сказано выше, команда Ганси Флика в этом сезоне оформила требл. При этом Флик лишь посреди сезона возглавил клуб. 1 июля 2019 года он стал ассистентом тогдашнего наставника Баварии Нико Ковача, а после его увольнения 3 ноября 2019 года Флик временно стал исполнять роль главного тренера.
Бавария в голосования набрала 1317 баллов (34,68%), оставив позади английский Ливерпуль (753), впервые стал чемпионом АПЛ, Лос-Анджелес Лейкерс (658), которые сумели выиграть НБА, а также команду Формулы-1 Mercedes, которая в очередной раз завоевала Кубок конструкторов, а ее пилот Льюис Хэмилтон чемпионский титул.
Лучшая команда 2020 года
- Бавария (Мюнхен), футбол – 1317 (34,68%)
- Ливерпуль, футбол – 753 (19,83%)
- Лос-Анджелес Лейкерс, баскетбол – 658 (17,32%)
- Mercedes-AMG Petronas F1 Team Формула-1 – 436 (11,48%)
- Сборная Испании по гандболу – 140 (3,69%)
- Тимеа Бабош и Кристина Младенович, теннис – 129 (3,4%)
- Женская сборная Норвегии по биатлону – 107 (2,82%)
- Сборная Швейцарии по горным лыжам – 84 (2,21%)
- Мужская сборная Норвегии по биатлону – 70 (1,84%)
- Немецкая восьмерка, гребля – 48 (1,26%)
В голосовании приняли участие 422 журналиста из 116 стран мира.
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