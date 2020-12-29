Міжнародна асоціація спортивної преси (International Sport Press Association, AIPS) назвала найкращих спортсменів за підсумками 2020 року. Нагороду здобули футболіст Робер Левандовський та тенісистка Наомі Осака. Найкращою командою стала Баварія.

Левандовський отримав 620 очок. Він отримав 16,32% ів опитаних журналістів, залишивши позаду Льюїса Хемілтона (546), Рафаеля Надаля (378) та ЛеБрона Джеймса (361). Про це йдеться в повідомленні на сайті Міжнародної асоціації спортивної преси.

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Найкращий спортсмен 2020 року

Роберт Левандовський, футбол – 620 (16,32%) Льюїс Хемілтон, Формула-1 – 546 (14,38%) Рафаель Надаль, теніс – 378 (9,95%) ЛеБрон Джеймс, баскетбол – 361 (9,51%) Арманд Дуплантіс, легка атлетика – 347 (9,14%) Кріштіану Роналду, футбол – 300 (7,9%) Новак Джокович, теніс – 280 (7,37%) Джошуа Чептегей, легка атлетика – 181 (4,77%) Тадей Погачар, велоспорт – 179 (4,71%) Домінік Тім, теніс – 104 (2,74%)

В цьому сезоні Левандовський допоміг Баварії оформити її другий в історії требл – виграти чемпіонат та кубок Німеччини, а також Лігу чемпіонів. За сезон він забив 55 голів в 47 матчах, і дійшов до позначки в 250 голів в Бундеслізі. Він став лише третім гравцем, якому підкорилося це досягнення, і першим не німцем.

Ця нагорода стала не першою для Левандовського. До цього він виграв звання найкращого гравця Бундесліги, а також гравця року від УЄФА та ФІФА. Globe Soccer Awards теж назвали його гравцем року. І він був головним претендентом на здобуття "Золотого м'яча", але у 2020 році організатори нагороди відмовилися її вручати.

Найкращою спортсменкою року назвали японську тенісистку Наомі Осаку. Вона отримала 526 очок (13,85%). Переможниця US Open обійшла в уванні легкоатлетку Юлімар Рохас (331) та тенісистку Серену Вільямс (327). Ше одна тенісистка 19-літня Іга Свьонтек, яка сенсаційно перемогла на "Ролан Гаррос", стала четвертою з 310 очками.

Найкраща спортсменка 2020 року

Наомі Осака, теніс – 526 (13,85%) Юлімар Рохас, легка атлетика – 331 (8,72%) Серена Вільямс, теніс – 327 (8,61%) Іга Свьонтек, теніс – 310 (8,16%) Федеріка Бріньоне, гірськолижний спорт – 245 (6,45%) Вівіан Міедема, футбол – 211 (5,56%) Летесенбет Гідей, легка атлетика – 200 (5,27%) Перес Джепчірчір, легка атлетика – 186 (4,9%) Сіфан Хасан, легка атлетика – 182 (4,79%) Мікаела Шиффрін, гірськолижний спорт – 162 (4,27%)

Щодо найкращої команди, то тут перемогу здобула німецька Баварія. Як вже було сказано вище, команда Гансі Фліка в цьому сезоні оформила требл. При цьому Флік лише посеред сезону очолив клуб. 1 липня 2019 року він став асистентом тодішнього наставника Баварії Ніко Ковача, а після його звільнення 3 листопада 2019 року Флік тимчасово став виконувати роль головного тренера.

Баварія в голосування набрала 1317 балів (34,68%), залишивши позаду англійський Ліверпуль (753), що вперше став чемпіоном АПЛ, Лос-Анджелес Лейкерс (658), які зуміли виграти НБА, а також команду Формули-1 Mercedes, яка вкотре здобула Кубок конструкторів, а її пілот Льюїс Хемілтон чемпіонський титул.

Найкраща команда 2020 року

Баварія (Мюнхен), футбол – 1317 (34,68%) Ліверпуль, футбол – 753 (19,83%) Лос-Анджелес Лейкерс, баскетбол - 658 (17,32%) Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Формула-1 – 436 (11,48%) Збірна Іспанії з гандболу – 140 (3,69%) Тімеа Бабош та Крістіна Младенович, теніс – 129 (3,4%) Жіноча збірна Норвегії з біатлону – 107 (2,82%) Збірна Швейцарії з гірських лиж – 84 (2,21%) Чоловіча збірна Норвегії з біатлону – 70 (1,84%) Німецька вісімка, веслування – 48 (1,26%)

У голосуванні взяли участь 422 журналістів з 116 країн світу.