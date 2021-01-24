В рамках 19 тура Серии А Наполи на выезде сыграло против Вероны. В проигрышном матче "неаполитанцы" забили свой самый быстрый гол в истории клуба.

Хотя Наполи проиграло сопернику, но старт поединка навсегда войдет в клубную историю. Не успел судья сигнализировать о начале матча, как гости уже забили гол, пишет 24 канал.

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Самый быстрый гол от Наполи

Уже на 9-й секунде встречи Лосано получил передачу от защитников своей команды. Оборона Вероны сыграла крайне неудачно, позволив мексиканскому полузащитнику завладеть мячом. Лосано обработал передачу и без колебаний пробил мимо голкипера. Мяч пролетел между ног вратаря – 0:1.

Этот гол стал самым быстрым в клубной истории Наполи. Однако результативный удар стал не только первым, но и последним для "неаполитанцев" в поединке. Верона же трижды поражала владения соперника. В итоге – 3:1 в пользу хозяев. Неожиданно команда Дженнаро Гаттузо потерпела поражение.

Предыдущий рекорд Джованни Вендитто держался 79 лет. Игрок отличился в воротах Фиорентины за 20 секунд. Показатель Лосано занял третье место в списке самых быстрых голов в чемпионате, уступив лишь Леау и Погги.

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