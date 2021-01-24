У рамках 19 туру Серії А Наполі на виїзді зіграло проти Верони. У програшному матчі "неаполітанці" забили свій найшвидший гол в історії клубу.

Хоча Наполі програло супернику, але старт поєдинку назавжди увійде у клубну історію. Не встиг суддя сигналізувати про початок матчу, як гості вже забили гол, пише 24 канал.

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Найшвидший гол від Наполі

Вже на 9-й секунді зустрічі Лосано отримав передачу від захисників своєї команди. Оборона Верони зіграла вкрай невдало, дозволивши мексиканському півзахиснику заволодіти м'ячем. Лосано обробив передачу та без вагань пробив повз голкіпера. М'яч пролетів поміж ніг воротаря – 0:1.

Цей гол став найшвидшим у клубній історії Наполі. Однак результативний удар став не лише першим, а й останнім для "неаполітанців" у поєдинку. Верона ж тричі вражала володіння суперника. У підсумку – 3:1 на користь господарів. Несподівано команда Дженнаро Гаттузо зазнала поразки.

Попередній рекорд Джованні Вендітто тримався 79 років. Гравець відзначився у воротах Фіорентини за 20 секунд. Показник Лосано зайняв третє місце у списку найшвидших голів у чемпіонаті, поступившись лише Леау та Поггі.

Верона – Наполі відеоогляд (гол Лосано з 0:16)