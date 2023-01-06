Сразу напомним, что чемпионат мира-2018 проходил в России. Сборная вражеской страны попала в финальную часть Мундиаля без квалификации, так как отобралась в статусе хозяйки турнира. 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Канчельскис: Вы что, не знаете об этом

Бывший правый полузащитник заявил, что все матчи на Мундиале 5-летней давности его национальная сборная купила. Канчельскис уверен, что вся правда о нечестной игре российской сборной вскоре уплывет из наружу.

Все игры купили. Вы что, не знаете об этом? Мы играли домашний чемпионат мира. То же самое, как Корея и Япония, когда убивали итальянцев, вынесли их вообще. Так что заканчивайте. Результат работы Черчесова был на чемпионате Европы. Это самый главный показатель. С горем пополам выиграли у финнов, а если бы им попали, то вообще беда,

– рассказал Андрей Канчельскис.

"На ЧМ нас за уши тянули. Плюс с кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. Испанцы, непонятно игравшие. Это очень странная игра была. Поверьте, впоследствии эта пена выйдет наружу", – добавил бывший футболист.

Любопытно! Андрей Канчельскис начинал карьеру в крапивнической звезде. Затем поиграл еще за Динамо и Шахтер. Далее в карьере футболиста был европейский период – Манчестер Юнайтед, Эвертон, Фиорентина, Рейнджерс, Манчестер Сити, Саутгемптон. Поиграл в Саудовской Аравии, а карьеру заканчивал в России (Динамо, Сатурн и Крылья Советов). В 2007 году повесил бутсы на гвоздь.

Как Россию "тянули за уши" на домашнем ЧМ-2018