Металлист обыграл Ворсклу в голевой перестрелке в УПЛ: видеообзор матча
Металлист и Ворскла 15 октября сыграли в 7 туре УПЛ. Команды выдали сверхрезультативный матч, в котором победу праздновал харьковский клуб.
Металлист – Ворскла 3:2
Голы: Прядун, 44, 56, Каплиенко, 49 – Кравчук, 54, Марлисон, 80
Первый гол пришлось ждать долгие 44 минуты. Романюк сделал заброс в штрафную Ворсклы. Потрошитель неудачно сыграл на выходе, отпустил мяч из рук. Прядун, который уже падал, успел добраться до мяча и отправить его в сетку ворот полтавского клуба. Вот так счет встречи был открыт 1:0, пишет 24 канал.
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Голкипер Ворсклы разводил руками и сигнализировал главному арбитру матча о фол. Но тот не отменил взятие ворот.
Видео гола Прядуна
На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете хозяев.
15-минутный отрочица пешком в пользу обеих команд.
Не успел комментатор встречи объявить составы команд, как харьковчане удвоили свое преимущество на табло 2:0. Металлист перехватил передачу. Прядун прострелил в штрафную на Каплиенко, который в одно касание расстроил Потрошителя. Прядун к голу добавил еще и результативный ассист.
Видео мяч Каплиенко
Пять минут понадобилось гостям, чтобы отбить один мяч. На 54-й минуте Кравчук благодаря рикошету от игрока Металлиста сократил отставание 2:1.
Как Кравчук забил первый гол Ворсклы: смотрите видео
Но надежда болельщиков полтавского клуба угасла через две минуты. Уже на 56-й Металлист снова увеличил свое преимущество до двух голов.
Металлист быстро разыграл вбрасывание по ауту. Защитник Ворсклы полностью провалился и отпустил Прядуна лицом к лицу со своим голкипером. Максим легко обыграл вратаря и отправил мяч уже в пустые ворота – 3:1.
Видео второго гола Прядуна
В конце встречи Ворскла снова сократила отставание до гола. Марлисон красиво грудью обработал передачу в штрафную Металлиста и в упор расстрелял вратаря харьковчан 3:2.
Видео гола Марлисона
Металлист сумел удержать победу над Ворсклой 3:2.
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