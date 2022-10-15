Металіст – Ворскла 3:2
Голи: Прядун, 44, 56, Каплієнко, 49 – Кравчук, 54, Марлісон, 80
Першого голу довелось чекати довгі 44 хвилини. Романюк зробив закидання у штрафний майданчик Ворскли. Різник невдало зіграв на виході, відпустив м'яч із рук. Прядун, який вже падав встиг дістатись до м'яча та відправити його у сітку воріт полтавського клубу. Ось так рахунок зустрічі було відкрито 1:0, пише 24 канал.
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Голкіпер Ворскли розводив руками та сигналізував головному арбітру матчу про фол. Але той не скасував взяття воріт.
Відео голу Прядуна
На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку господарів.
15-хвилинний відрочинок пішо на користь обидвом командам.
Не встиг коментатор зустрічі оголосити склади команд, як харків'яни подвоїли свою перевагу на табло 2:0. Металіст перехопив передачу. Прядун прострілив у штрафний на Каплієнка, який в один дотик засмутив Різника. Прядун до гола додав ще й результативний асист.
Відео м'яча Каплієнка
П'ять хвилин знадобилось гостям, щоб відквитати один м'яч. На 54-й хвилині Кравчук завдяки рикошету від гравця Металіста скоротив відставання 2:1.
Як Кравчук забив перший гол Ворскли: дивіться відео
Але надія уболівальників полтавського клубу згасла за дві хвилини. Вже на 56-й Металіст знову збільшив свою перевагу до двох голів.
Металіст швидко розіграв вкидання з ауту. Захисник Ворскли повністю провалився та відпустив Прядуна віч-на-віч зі своїм голкіпером. Максим легко обіграв воротаря та відправив м'яч вже у порожні ворота – 3:1.
Відео другого голу Прядуна
Наприкінці зустрічі Ворскла знову скоротила відставання до гола. Марлісон красиво грудьми обробив передачу у штрафний Металіста та впритул розстріляв воротаря харків'ян 3:2.
Відео голу Марлісона
Металіст зумів втримати перемогу над Ворсклою 3:2.
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