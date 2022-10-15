Металлист – Ворскла 3:2

Голы: Прядун, 44, 56, Каплиенко, 49 – Кравчук, 54, Марлисон, 80

Первый гол пришлось ждать долгие 44 минуты. Романюк сделал заброс в штрафную Ворсклы. Потрошитель неудачно сыграл на выходе, отпустил мяч из рук. Прядун, который уже падал, успел добраться до мяча и отправить его в сетку ворот полтавского клуба. Вот так счет встречи был открыт 1:0, пишет 24 канал.

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Голкипер Ворсклы разводил руками и сигнализировал главному арбитру матча о фол. Но тот не отменил взятие ворот.

Видео гола Прядуна

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете хозяев.

15-минутный отрочица пешком в пользу обеих команд.

Не успел комментатор встречи объявить составы команд, как харьковчане удвоили свое преимущество на табло 2:0. Металлист перехватил передачу. Прядун прострелил в штрафную на Каплиенко, который в одно касание расстроил Потрошителя. Прядун к голу добавил еще и результативный ассист.

Видео мяч Каплиенко

Пять минут понадобилось гостям, чтобы отбить один мяч. На 54-й минуте Кравчук благодаря рикошету от игрока Металлиста сократил отставание 2:1.

Как Кравчук забил первый гол Ворсклы: смотрите видео

Но надежда болельщиков полтавского клуба угасла через две минуты. Уже на 56-й Металлист снова увеличил свое преимущество до двух голов.

Металлист быстро разыграл вбрасывание по ауту. Защитник Ворсклы полностью провалился и отпустил Прядуна лицом к лицу со своим голкипером. Максим легко обыграл вратаря и отправил мяч уже в пустые ворота – 3:1.

Видео второго гола Прядуна

В конце встречи Ворскла снова сократила отставание до гола. Марлисон красиво грудью обработал передачу в штрафную Металлиста и в упор расстрелял вратаря харьковчан 3:2.

Видео гола Марлисона

Металлист сумел удержать победу над Ворсклой 3:2.